شريف هلالي - الانتخابات البلدية التركية واسباب فوز مرشح المعارضة باسطنبول

2019/07/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شريف_هلالي فعلها ابن الامام وهي الترجمة الحرفية للاسم الثاني لأكرم امام اوغلو مرشح المعارضة، وفاز ببلدية اسطنبول درة التاج التركي ونجح في تكرار المفاجاة في ثاني مرة للانتخابات المحلية بالفوز بكبرى مدن تركيا بل وحقق فوز أكبر من المرة الأولى ، حيث تجاوز الفارق من 13 الف صوت إلى ما يصل إلى 700 الف صوت في المرة الثانية.وبالتأكيد هذه الانتخابات تمثل نجاحا للديمقراطية في تركيا ويحسب لها ، ومنها البمناظرة التي......

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