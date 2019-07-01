2019/07/01 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت لجنة التربية النيابية، الاثنين، ان 80% من المراكز الامتحانية تتمتع بالكهرباء، لافتاً الى ان اسئلة اللغة العربية للسادس الاعدادي لم تكن بالحسبان على الرغم من انها منهجية، لكنها ركزت على مواضيع لايضعها الطالب في حسبانه.وقال عضو اللجنة قصي محسن في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المراكز الامتحانية تعاني من انقطاع الكهرباء على الرغم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: 80% من المراكز الامتحانية تتمتع بالكهرباء واسئلة العربي لم تكن بالحسبان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: 80% من المراكز الامتحانية تتمتع بالكهرباء واسئلة العربي لم تكن بالحسبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).