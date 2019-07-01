منتخب العراق لالعاب قوى المعاقين يحصد 18 وساما في الجائزة الكبرى

2019/07/01 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد منتخب العراق لألعاب قوى المعاقين 18 وساما متنوعا في بطولة الجائزة الكبرى ألتي أستمرت على مدى ثلاثة أيام في ملعب رادس بالعاصمة التونسية والتي أختتمت فعاليتها مساء امس بمشاركة 400 رياضيا ورياضية يمثلون 43 دولة مشاركة.وحصد الوفد العراقي 18 وساما متنوعا ثلاث منها ذهب وثماني فضيات وسبع برونزيات بمختلف الفعاليات ، حيث حصد […]

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