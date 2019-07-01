الوطنية يرفض الذهاب للمعارضة ويعلن “الموالاة” للحكومة  

2019/07/01 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، أنه أصبح جزءا ممن فريق الموالاة للحكومة بعد حصوله على منصب وزير الدفاع، مؤكدا أن مشاركته في الحكومة يسهل عليه تشخيص الاخطاء ومعالجتها.وقال رئيس الكتلة النيابية للائتلاف كاظم الشمري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “ائتلاف الوطنية أصبح من الناحية الدستورية جزءا من فريق الموالاة”، مشيرا في […]

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