2019/07/01 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، ان تموز الجاري قد يشهد اطلاق درجات وظيفية قليلة ضمن الحذف والاستحداث في مختلف القطاعات، لافتاً الى تعيين اكثر من خمسة الاف شخص خلال الفترة الماضية.وقال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة ذي سبقت جميع المحافظات في اطلاق التعيينات ضمن الحذف والاستحداث، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: الشهرالحالي قد يشهد اطلاق درجات وظيفية ضمن الحذف والاستحداث) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: الشهرالحالي قد يشهد اطلاق درجات وظيفية ضمن الحذف والاستحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).