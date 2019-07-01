تقارير: بريطانيا أرسلت أطفال قصّر للقتال في العراق وأفغانستان

2019/07/01 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت تقارير وتصريحات لوزارة الدفاع البريطانية، أن لندن جندت أطفالا لم تتجاوز أعمارهم 17 سنة وأرسلتهم للقتال في أفغانستان والعراق.وفي إطار حرية الوصول إلى المعلومة، أشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى إرسال أطفال في السابعة عشرة من العمر”، مؤكدة أن “هذه الخطوة تمثل خطأ وانتهاكا لالتزام المملكة المتحدة بقوانين

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