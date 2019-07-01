2019/07/01 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافق بنك التسويات الدولية، أمس الأحد، على إنشاء مركز ابتكار ستعمل من خلاله البنوك المركزية معا على نحو أوثق في ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية وتوجه شركات مثل فيسبوك صوب العمل المالي.

وقال بنك التسويات إن الهدف من مركز الابتكار، الذي سيكون له مقار في بازل وهونج كونج وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالي العالمي ومعرفة وتطوير الرؤى السائدة في مجال التكنولوجيا التي تؤثر على عمل البنوك المركزية.

ولم يذكر بيان البنك خطة فيسبوك لدخول مجال المدفوعات وإطلاق عملتها المشفرة ليبرا، لكن تحرك عملاق التواصل الاجتماعي ساهم في بلورة رأي بين مسؤولي البنوك المركزية بالحاجة الملحة إلى استجابات تنظيمية منسقة لاتجاهات التكنولوجيا المالية.

وقال ينس فايدمان رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية في بيان عقب اتخاذ قرار إنشاء المركز خلال اجتماع لمجلس البنك "ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود وبالتالي تتداعى آثارها في مواقع متعددة على نحو متزامن".

وأضاف أن المركز سيساعد البنوك المركزية في "التعرف على الاتجاهات العامة ذات الصلة في مجال التكنولوجيا، وعلى دعم هذه التطورات متى اتسق ذلك مع تفويضها، وتحديث المتطلبات التنظيمية بما يتناسب مع هدف حماية الاستقرار المالي".

وسبق أن دعا بنك التسويات الدولية، وهو بمنزلة مظلة للبنوك المركزية في العالم، الساسة إلى فحص تغلغل شركات التكنولوجيا العملاقة إلى القطاع المالي عن كثب، وهو ما يثير قضايا مثل خصوصية البيانات والمنافسة والأسواق والصيرفة.

وما زالت التفاصيل المتعلقة بالمركز الجديد محدودة، وقال بنك التسويات إنه لا يستطيع ذكر تفاصيل تتعلق بمستويات الاستثمار أو التوظيف.

وأبدى البنك الوطني السويسري وسلطة هونج كونج النقدية وسلطة سنغافورة النقدية دعمهم للمبادرة.

وقال توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري إن البنك المركزي سيعزز جهوده لفحص التقنيات المالية الجديدة.

وقال جوردان "البنك الوطني السويسري يتابع بالفعل عن كثب الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي، ويعمل بدأب في إطار مجتمع البنوك المركزي للتعرف مبكرا على التطورات ذات الصلة وتقييمها."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنوك المركزية العالمية تعالج تحدي التكنولوجيا بمركز ابتكار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنوك المركزية العالمية تعالج تحدي التكنولوجيا بمركز ابتكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).