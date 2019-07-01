2019/07/01 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% الاثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديدًا لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع.

هذا وبلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل أي بـ 3% تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31 أي بارتفاع 1.57 دولار ، أو بـ 2.4%.

هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار ، أو 2.4٪ ، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% وإشارات على تمديد خفض الإنتاج في اجتماع أوبك) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% وإشارات على تمديد خفض الإنتاج في اجتماع أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).