وزير النفط الإيراني يدعو إلى الوحدة بين أعضاء أوبك

2019/07/01 | 09:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نُقل عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله، الاثنين، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا بد وأن يتوحدوا وأضاف أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك.

وقال زنغنه في تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك في فيينا "بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد.

"إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون".

واعترضت طهران في الماضي على سياسات طرحتها السعودية خصمها اللدود قائلة إن الرياض قريبة جدا من الولايات المتحدة.

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