2019/07/01 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعا وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الاثنين، أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلى أن يتوحدوا، مبيناً أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج “أوبك”.وقال زنغنه للموقع الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع “أوبك” في فيينا، إنه “بدون الوحدة بين أعضاء أوبك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تدعو أعضاء “أوبك” للتوحد فيما بينهم وكالة خطوة برس.

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