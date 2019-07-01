2019/07/01 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والعثور على 3 جثث ملغمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مسلحين من داعش على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مسلحين من داعش على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).