2019/07/01 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، الاثنين، إصابة عنصرين أمنيين بإنفجار شرق بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عنصرين امنيين بإنفجار شرق بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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