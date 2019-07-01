اصابة عنصرين امنيين بإنفجار شرق بعقوبة

2019/07/01 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، إصابة عنصرين أمنيين بإنفجار شرق بعقوبة.

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