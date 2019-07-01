بعد تراجع ترامب.. ما الموقف الحالي بشأن هواوي؟

2019/07/01 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 6 أسابيع من إدراج الحكومة الأميركية شركة هواوي على القائمة السوداء، حدث انقلاب كامل في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الشركة الصينية العملاقة.

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