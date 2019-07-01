اليوم.. ليوث الرافدين بمواجهة الاخضر السعودي في بطولة غرب اسيا للناشئين

2019/07/01 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب الأمير محمد الدولي في مدينة الزرقاء الأردنية ديربي خليجي ناري يجمع منتخبنا الوطني للناشئين مع شقيقه المنتخب السعودي في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين في افتتاح الجولة الاولى من الدور الاول للمجموعة الثالثة من بطولة غرب آسيا تحت 15 عاماً .

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