ذي قار: الشهرالحالي قد يشهد اطلاق درجات وظيفية ضمن الحذف والاستحداث

2019/07/01 | 09:34

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بغداد :سومر نيوز

اكد مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، ان تموز الجاري قد يشهد اطلاق درجات وظيفية قليلة ضمن الحذف والاستحداث ...

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