2019/07/01 | 09:34

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ابرز الاحداث والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم

أبرز الأحداث والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم 1/7 • *1968* 60دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في

جنيف بسويسرا.• *1994* ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في

المنفى.• *1997* المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة

عليها إلى الصين.• *2004* محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الطاغية صدام حسين و11

من معاونيه.*

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