اعضاء في مجلس نينوى يعترضون على عدم تحقيق التوازن في توزيع المشاريع

2019/07/01 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانسحب عدد من ِاعضاء مجلس محافظة نينوى، امس الأحد، من جلسة خصصت لمناقشة موازنة تنمية الأقاليم والبترودولار، اعتراضا على عدم تحقيق التوازن في توزيع المشاريع على كافة مناطق المحافظة فضلا عدم استشارة ممثلي تلك المناطق من رؤساء الأقضية والنواحي.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار عضو المجلس عن وجود مخالفات قانونية للنظام الداخلي للمجلس وان توزيع الموازنة لم يتناسب والكثافة السكانية لمناطق المحافظة وهو ما دفعه لترك الجلسة ومقاطعاتها.

من جانبه قال عضو المجلس علي خضير “قانون مجالس المحافظات يسمح لنا حتى وأن كنا متأخرين” ونظام الموازنة يسمح للمحافظ بالإحالة او تنفيذ مشاريع الأمانة في حال انتهاء وقت الإعلان عن المشاريع مختصرين وقت الإعلان وتشكيل لجان فتح العطاءات، لكن ممكن للمحافظ بتنفيذ مشاريع الأمانة في حال حصل على الاستثناء من وزارة التخطيط او بأسلوب الدعوة المباشرة.

واضاف “هنالك مشاريع مستمرة منذ ٢٠١٨ وحتى من ٢٠١٧ ولكنها دخلت في خطة موازنة ٢٠١٩ التي بلغت نحو ترليون دينار بهدف اكمالها.



كما تم وضع ٢٠ مليار كمستحقات قديمة للمقاولين قبل ٢٠١٤.

واكد اعضاء المجلس ان “هناك مبلغ نصف مليار دينار لشراء سيارات نقل نوع كيا حمولة اثنين طن سنرسل على معاون المحافظ للاستفسار عن سبب الشراء واين ستذهب هذه السيارات”.

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