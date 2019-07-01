القبض على 7 اشخاص بتهمة التورط بنزاع عشائري قرب الحدود العراقية - الكويتية

2019/07/01 | 09:35

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 01 تموز، 2019، بالقبض على 7 اشخاص بتهمة التورط بنزاع عشائري قرب الحدود العراقية – الكويتية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "7 اشخاص شنو هجوما عشائريا على مزرعة تعود لمواطن، قرب جبل سنام، على الحدود العراقية الكويتية، في ناحية سفوان، جنوب غرب البصرة، واستولوا على سيارته بالقوة"، مبينا ان "النزاع نشب بسبب خلاف على قطع ارض متنازع عليها من قبل 3 اشخاص كل منهم يدعي ملكيتها له".

وأشار الى ان "ان فوج طوارئ ناحية سفوان داهم المناطق الحدودية واعتقل المهاجمين السبعة، وارجع معدات وسيارة تابعة لمواطن استولوا عليها بقوة السلاح".

بغداد اليوم- متابعة

جدد مجلس الامن الدولي، الاثنين (01 تموز 2019)، دعمه لجهود العراق في التعافي والاستقرار، وإعادة الإعمار، والمصالحة من أجل تلبية احتياجات جميع العراقيين.

وذكر المجلس في بيان، أن "اعضاء المجلس قاموا بزيارة هي الاولى من نوع

بغداد اليوم - متابعة

حذّر تقرير أميركي جديد من أن تنظيم داعش على وشك أن يحقق عودة جديدة له في المنطقة، ولكن هذه المرة قد تكون أسرع وحتى أكثر تدميراً وخراباً ، منوهاً بأن أتباع التنظيم كانوا قد هربوا بعد انهيار خلافة التنظيم المزعومة في العراق وسور

بغداد اليوم - بغداد

استدعت الخارجية التركية، الأحد، القائم بأعمال السفير العراقي لدى أنقرة، عصام محمد، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي" ضد الإرهاب" خارج حدود البلاد ستتواصل بحزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان

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