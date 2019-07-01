انتاج اكثر من (50) طن من الاسلاك النحاسية

2019/07/01 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن الكميات التي انتجتها مصانع الشهيد النحاسية التابعة لها من الاسلاك النحاسية

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