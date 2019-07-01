إصابة العشرات في انفجار ضخم بالعاصمة الأفغانية

2019/07/01 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الأفغانية أن انفجارا قويا هز الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول خلال ساعة الذروة اليوم الاثنين مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود

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