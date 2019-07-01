الاعمار تكشف تفاصيل مدينة السياب السكنية بعد انجاز تصاميمها

2019/07/01 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الاثنين، عن انجاز تصاميم البنى التحتية لمدينة السياب السكنية في محافظة البصرة وتضم 40 الف وحدة سكنية .وقال مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية بالوزارة حسن مدب مجحم في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “لدى وزارة الاعمار مشاريع ورؤى مستقبلية مهمة تخص […]

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