ما تحدثت به الخارجية التركية للقائم بالأعمال العراقي

2019/07/01 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغت الخارجية التركية، القائم بالاعمال العراقي اعتراضها على تصريحات الحكومة العراقية بشأن وجود ضحايا مدنيين خلال عمليات ضد "بي كا كا".

وذكرت وسائل اعلامية تركية، ان "الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة عصام محمد، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم".وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان لها "تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة العراقية بأنه لا يمكن قبول التصريح الذي صدر من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد بي كا كا".

وأوضح أن "تصريح سلطات الإقليم الكردي في شمال العراق حمل بي كا كا المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر حتى إلى بي كا كا".وشدّد على أن هذا التصريح "لا يتوافق مع الزخم الإيجابي الذي بدأ في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة".كما أكد أن "الوزارة أبلغت القائم بالأعمال بأن تركيا تحترم سيادة العراق، ولذلك يجب على بغداد ألا تسمح بوجود الإرهابيين على أراضيها".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت، اول أمس السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة ادت الى سقوط قتلى وجرحى، فيما طالبت الجانب التركي بوقف القصف.

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