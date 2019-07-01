التعليم تعلن غدا النتائج الأولية للمقبولين بالدراسات العليا

2019/07/01 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرران تعلن وزارة التعليم والبحث العلمي القوائم الاولية بأسماء المقبولين بالدراسات العليا بعد اعلان نتائج الاختبار التنافسي عبر المواقع الالكترونية للكليات.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، إن “الوزارة ستعلن النتائج الاولية للمقبولين بالدراسات العليا للعام الدراسي الحالي (2019 – 2020) يوم غد الثلاثاء، تليها […]

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