2019/07/01 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ما يسمى بمسؤول استخبارات داعش في كركوك.وذكر بيانل خلية الإعلام الامني ” انه بجهود مكثفة ومتابعة مستمرة ، القت قوة من وكالة الاستخبارات، القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في “محافظة كركوك” والذي كان يعمل ما يسمى “مسؤول استخبارات داعش” ، حيث تمت عملية القاء القبض بعد ورد […]

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