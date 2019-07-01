2019/07/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {السليمانية: الفرات نيوز} ضربت هزة أرضية، الاثنين، مناطق قرب قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية.

وقال مصدر في هيئة الأنواء الجوية بإقليم كردستان، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "هزة أرضية بقوة 3.0 رختر ضربت مناطق على بعد 16كم شمال غرب دربنديخان في الساعة 2.28:14 بالتوقيت المحلي".وأضاف، أن "مراصدنا سجلت الهزة، ولم يثبت الشعور بها لدى السكان".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب مناطق في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب مناطق في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).