2019/07/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة ذي قار ،اليوم الاثنين، أن تموز الجاري قد يشهد إطلاق درجات وظيفية قليلة ضمن الحذف والاستحداث في مختلف القطاعات، لافتاً الى تعيين اكثر من خمسة الاف شخص خلال الفترة الماضية.وقال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي في تصريح له ، إن “محافظة ذي سبقت جميع المحافظات في اطلاق التعيينات ضمن الحذف والاستحداث، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار ستشهد إطلاق درجات وظيفية الشهر الحالي النعيم نيوز.

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