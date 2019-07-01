2019/07/01 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.وقال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني.وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية عندما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا: مقتل أربعة مدنيين في هجوم صاروخي إسرائيلي وكالة خطوة برس.

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