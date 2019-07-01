طقس مشمس حار غدا..شديد الحرارة في الجنوب الاربعاء

2019/07/01 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا حارا مشمسا ..شديد الحرارة في الجنوب الاربعاء المقبل.وذكر بيان للهيئة اليوم ان ” طقس يوم غد الثلاثاء سيكون بعموم البلاد مشمسا، و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تنشط خلال النهار الى (20-30 )كم/س في بعض الاماكن بمدى رؤية ( […]

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