شركة صيانة تطلب موظفين

2019/07/01 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة شركة صيانة متواجدة في البصرة عن حاجتها لموظفين بالخبرات المدونة أدناه .مكان العمل محافظة البصرة .الوظائف المطلوبة : ١- كهربائي ( فني كهرباء ) : عدد ١ ٢- فني تبريد و تكييف : عدد ٢ ٣ – بايب فيتر : عدد ٢ ٤ – نجار : عدد ٢ ٥ – محاسبة …

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