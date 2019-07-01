ظريف: ايران لن تخضع للضغوط وعلى واشنطن التعامل معنا باحترام

2019/07/01 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الخارجية الايراني مجمد جواد ظريف، الاثنين، ان إيران لا تقبل بالتنازل أمام الضغوط وستجبر العالم على أن لا يتكلم معها إلا بلغة الاحترام.

وقال ظريف، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني "لن تخضع إيران أبدا لضغوط الولايات المتحدة، على أمريكا محاولة احترام إيران، إذا أرادوا الحديث مع إيران فعليهم إبداء الاحترام".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "الولايات المتحدة هزمت في الدول المجاورة لإيران وسوف تهزم اقتصاديا على المدى الطويل"، معتبرا أن "أهمية الآلية المالية الأوروبية بالنسبة لإيران تكمن في توسيع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة".انتهى

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