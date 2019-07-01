برشلونة يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

2019/07/01 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن 4 من لاعبي الفريق عقب انتهاء عقودهم مع النادي، مع نهاية شهر يونيو/حزيران.صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن برشلونة اكتفى بفترة الـ6 أشهر التي قضاها الكولومبي جيسون مورييو، مدافع فالنسيا مع النادي على سبيل الإعارة.الأمر نفسه كرره النادي بالنسبة للمهاجم الغاني كيفن برنس بواتينج المعار […]

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