هزة ارضية تضرب منطقة في اقليم كردستان

2019/07/01 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق ضربت هزة ارضية فجر ،اليوم الاثنين، مناطق قرب قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.وضربت الهزة التي بلغت قوتها 3.0 رختر وتبعد 16كم شمال غرب دربندخان في الساعة 2.28:14 بالتوقيت المحلي.هذا و لم يثبت الشعور بها لدى السكان الى حد الان.

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