2019/07/01 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن إطلاق حملة لإزالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” ان “بلدية المنصور قامت بحملة ليلية أزالت خلالها التجاوزات عن شارع الشيخ ضاري وشارع 14 تموز وشارع المنصور الرئيسي وشارع السبعاوي وشارع احمد عرابي وجميعها شوارع حيوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تعلن إطلاق حملة لإزالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة تعلن إطلاق حملة لإزالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة تعلن إطلاق حملة لإزالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).