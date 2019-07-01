الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية غربي الانبار

2019/07/01 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي عن نجاح العملية العسكرية التي انطلقت امس غربي المحافظة، مبينة أن العملية اسفرت عن قطع خطوط الدعم لـ”داعش” وتطهير 5940 كيلو مترا مربعا .وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح بحسب موقع “الحشد الشعبي”، إن “العملية الامنية شهدت تنسيقا عاليا بين القوات الارضية والجوية المشتركة في العملية والدخول […]

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