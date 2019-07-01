رحيل الفنان عزت ابو عوف عن عمر ناهز 71 عاماً

2019/07/01 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما.وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن أبو عوف توفي صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض، فيما لم يحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.وقبل نحو شهر نقل النجم المصري المشهور لتلقي العلاج في أحد مستشفيات […]

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