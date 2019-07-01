اعترافات خطيرة لوزارة الدفاع البريطانية بشأن الحرب على العراق

2019/07/01 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر تقارير الدفاع البريطانية، ان" وزارة الدفاع البريطانية اعلنت إرسال أطفال في السابعة عشرة من العمر"، مشيرة، إلى أن هذه الخطوة تمثل خطأ وانتهاكا لالتزام المملكة المتحدة بقوانين الأمم المتحدة".من جانبها قالت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، يمنع التزام المملكة المتحدة بتعهد الأمم المتحدة، إرسال أي جندي يقل سنه عن 18 عامًا إلى مناطق الحرب.انتهى..م.م

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