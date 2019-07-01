مجلس الامن يجدد دعمه لجهود العراق في التعافي والاستقرار

2019/07/01 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المجلس في بيان، اطلع عليه موقع "الغدير"، أن" اعضاء المجلس قاموا بزيارة هي الاولى من نوعها في الفترة 28 إلى 29/ حزيران الماضي الى دولتي العراق والكويت"، مبينا أن" اعضاء المجلس اعربوا عن امتنانهم لحكومة الكويت ، وكذلك الأمم المتحدة، لتسهيل الزيارة".وشدد اعضاء المجلس على ان" الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الداخل، والتكامل الاقتصادي الإقليمي لمعالجة تطلعات الشعب العراقي وشواغله بشكل أفضل".ونوه البيان إلى أن" أعضاء مجلس الأمن ناقشوا خلال الزيارة الوضع الإنساني في العراق وأكدوا على أهمية العودة الآمنة والكريمة والطوعية لجميع المشردين داخلياً المتأثرين بالصراع، بما في ذلك في المناطق المحررة من تنظيم داعش"، مؤكدين "دعمهم لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وممثلها الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (جنين هينيس بلاشارت)".واشار البيان إلى أن" أعضاء مجلس الأمن اكدوا أهمية دعم جهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" بموجب القرار 2379 (2017)، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيها".انتهى..م.م

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