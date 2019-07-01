2019/07/01 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الامن الدولي يجدد دعمه لجهود العراق بالتعافي والاستقرار واعادة الاعمار

جدد مجلس الامن الدولي، دعمه لجهود العراق في التعافي والاستقرار،

وإعادة الإعمار، والمصالحة من أجل تلبية احتياجات جميع العراقيين.

وذكر المجلس في بيان، أن اعضاء المجلس قاموا بزيارة هي الاولى من

نوعها يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من حزيران الماضي الى

دولتي العراق والكويت ، مشيرا الى "التحديات التي تواجه بغداد في

الانتقال إلى بيئة ما بعد الصراع، بما في ذلك تقديم الخدمات

الأساسية".



واضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن اكدوا أهمية دعم جهود

فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي

ارتكبها تنظيم "داعش الارهابي مشددين على ضرورة الاحترام

الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة على

أراضيه .

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