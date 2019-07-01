اطول ثعبان في العالم يزحف في شوارع كامبريدج

2019/07/01 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … دبت حالة من الرعب في مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” الشرطة البريطانية رصدت أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة “لويفيل روود” في مكدينة كامبريدج”.واضافت […]

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