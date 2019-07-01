ازالة تجاوزات عن 5 شوارع رئيسية وحيوية في بغداد

2019/07/01 | 10:05

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت امانة بغداد، الإثنين، 01 تموز، 2019، اطلاق حملة لازالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب بغداد.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بلدية المنصور قامت بحملة ليلية ازالت خلالها التجاوزات عن شارع الشيخ ضاري، وشارع 14 تموز، وشارع المنصور الرئيسي، وشارع السبعاوي، وشارع احمد عرابي، وجميعها شوارع حيوية وتجارية ضمن حي المنصور".

وأشارت الى ان "الحملة تضمنت إزالة أكشاك وبسطات ومسقفات ولافتات، وغيرها من التجاوزات التي كانت تستغل الارصفة وتسبب عرقلة لحركة السابلة وتشويه للمنظر العام".

بغداد اليوم - متابعة

القت السلطات الاميركية القبض على سائق اجرة من اصل عراقي بتهمة ارتكاب اعتداء جنسي على فتاة.

وقالت وسائل اعلام اميركية ان شرطة ولاية اريزونا القت القبض على سائق اجرة يعمل لصالح شركة Lyft العراقي الاصل ريان جرجيس بعد اتهامه

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت جامعة بابل، الاحد، عن فتح باب التقديم للتعيين بصفة عقد في كلياتها بالدراسة المسائية.

وقالت الجامعة في بيان، إنه "استجابة الى توجيهات وزير التعليم العالي قصي السهيل لتعيين حملة الشهادات (الدكتوراه والماجستير و

بغداد اليوم _ متابعة

قررت وزارة التربية، الاحد (30 حزيران 2019)، انهاء تنسيب كافة الكوادر التعليمية في اقليم كردستان.

وبحسب وثيقة صادرة من التربية، فأن "الوزارة قررت انهاء تنسيب كافة الكوادر التعليمية والتدريسية في اقليم كردستان واعادتهم الى

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