English | كوردى

ازالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية


ازالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية
2019/07/01 | 10:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد عن اطلاق حملة ازالت خلالها التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب بغداد

الامانة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ازالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ازالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا