2019/07/01 | 10:06

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بغداد:سومر نيوز

وفد من الديمقراطي يبحث اليوم مع الوطني تسمية الوزراء ومنصب محافظ كركوك

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