تحذير من عودة داعش الثانية في العراق

2019/07/01 | 10:06

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بغداد:سومر نيوز

حذر تقرير أمريكي من أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش، "لم يهزم" ويستعد للعودة مجددًا وعلى نحو "أشد خطورة"...

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