تموز يقتحم أجواء العراق بدرجات حرارة مخيفة

2019/07/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

ذكرت هيئة الأنواء الجوية، أن طقس البلاد سيكون مشمساً وحاراً، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة لن تشهد تغييرات.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت

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