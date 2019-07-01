الأعمار تتحدث عن مدينة السياب السكنية في البصرة وهذه التفاصيل

2019/07/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أعلنت وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة، عن انجاز تصاميم البنى التحتية لمدينة السياب السكنية في محافظة البصرة وتضم 40 الف وحدة

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