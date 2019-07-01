التربية النيابية:اسألة العربي منهجية لكنها من مواضيع يهملها الطالب

2019/07/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

بينت لجنة التربية النيابية، الاثنين، ان 80% من المراكز الامتحانية تتمتع بالكهرباء، لافتاً الى ان اسئلة اللغة العربية للسادس الاعدادي لم تكن بالحسبان على الرغم من انها منهجية، لكنها ركزت على مواضيع لايضعها الطالب في حسبانه.

وقال عضو اللجنة قصي محسن، ان “المراكز الامتحانية تعاني من انقطاع الكهرباء على الرغم من قيام الجهات المعنية بتوفير بعض اجهزة التبريد البسيطة، لكن الجميع يعلم الامكانات لدى المديريات اضافة الى محدودية النثريات”.

واضاف ان “المطالبات كثيرة بتوفير الكهرباء للمراكز الامتحانية، لكن توزيع تلك المراكز حال دون هذا الامر، حيث ان وقوع مركزين في منطقتين متجاورتين يجعل احدهما يتمتع بالكهرباء والاخر من دونها بسبب ساعات القطع المبرمج للطاقة”، مبينا ان “80 بالمئة من المراكز الامتحانية توجد بداخلها مولدات كهرباء، وفي نفس الوقت تعاني كثير من المراكز من عدم توفر اجهزة التبريد بالرغم من وجود الكهرباء”.

واوضح محسن، أن “موضوع اجراء دور ثالث للطلبة قد يكون سابق لاوانه على الرغم من قيام البعض بشطب دفاترهم الامتحانية، لكن الانبطاع عن اسئلة امتحان اللغة العربية للسادس الاعدادي هو التركيز مواد لم تكن في الحسبان”.

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