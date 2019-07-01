الصناعة تعلن انتاج 50 طنا من الاسلاك النحاسية بعد مرور اسبوع من معاودة الانتاج

2019/07/01 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن انتج أكثر من 50 طنا من الاسلاك النحاسية خلال اسبوع فقط من معاودة الانتاج بعد توقف دام عدة سنوات.وقال مدير عام الشركة المهندس اكرم شاكر عبدالفتاح في بيان تلقت /المعلومة/، إن “عمليات انتاج الاسلاك النحاسية مستمرة وعلى مدى الاسبوع الماضي […]

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