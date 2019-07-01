سكرتير رئيس الوزراء البياتي:الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد امام المواطنين

2019/07/01 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،امس الاحد، ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد لتسهيل حركة المسافرين إلى صالة المطار”.واضاف بعد لقاءه وزير النقل ان “٧٥٠ طائرة تعبر الأجواء العراقية يوميا

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