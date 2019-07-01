ظريف:ايران لن تخضع للضغوط وعلى واشنطن التعامل معنا باحترام

2019/07/01 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الايراني مجمد جواد ظريف، الاثنين، ان إيران لا تقبل بالتنازل أمام الضغوط وستجبر العالم على أن لا يتكلم معها إلا بلغة الاحترام.وقال ظريف، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني “لن تخضع إيران أبدا لضغوط الولايات المتحدة، على أمريكا محاولة احترام إيران، إذا أرادوا الحديث مع إيران فعليهم إبداء الاحترام”.وأكد وزير الخارجية الإيراني،

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