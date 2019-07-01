2019/07/01 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير العراق في جمهورية آذربيجان فاضل الشويلي ، إن منظمة اليونسكو التي إفتتحت اعمال مؤتمرها ال 43 في العاصمة الآذرية باكو، ستدرج آثار بابل على لائحة التراث العالمي للتصويت خلال المؤتمر الذي تشارك فيه اغلب دول العالم.وقال الشويلي في بيان , إن ” وفداً رفيعاً سيصل اليوم من بغداد يترأسه وزير الثقافة عبد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونسكو تصوت على إدراج “حضارة بابل” على لائحة التراث العالمي النعيم نيوز.

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